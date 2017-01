Zrnec sporoča sosedom: Lomil bom šipe

Humor je ena od glavnih značilnosti Jurija Zrneca, saj ga po tem pozna vsa Slovenija. Smeh pa seje tudi na družabnih omrežjih oziroma za to poskrbita skupaj z njegovo drago Aleksandro Ilijevski. Vedno znova si izmišljujeta razne prizore, skeče in domislice, ki gledalce nasmejijo do solz. Tudi tokrat, ob prvih snežinkah, sta spesnila poseben song v prostem slogu in ga spustila v eter. Na njem Jure v svojem slogu prepeva ob igranju na kitaro in sostanovalcem sporoča: »Pismo, spet bom moral kidat sneg, zato bom dal gajbico na skidano mesto, in če bo ta očiščeni prostor zaparkiral, mu bom snel brisalce in razbil šipo.« To je storil v rimah in ob izmišljeni melodiji, vse skupaj pa je pri sledilcih in prijateljih na instagramu ter facebooku sprožilo pravi naval dobre volje. Njuni oboževalci priznavajo, da zelo radi spremljajo zabavne objave, v katerih se najde veliko resnice in nasvetov iz njunega vsakdanjega življenja.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.