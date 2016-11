Zoran Janković svari šaljivca Denisa Avdića

Radijec in televizijski voditelj Denis Avdić je zagotovo eden najbolj znanih Bosancev pri nas. O velikem šaljivcu, ki s takšnimi in drugačnimi norčijami zabava javnost, je ekipa bosanske televizije Al Jazeera pripravila zabaven prispevek. Denis je v njem med drugim priznal, da so nekatere njegove šale v javnosti močno odmevale, a ga nadrejeni na Radiu 1 tako zelo podpirajo, da so odvetniki vedno v pripravljenosti, če bi se Avdić komu zameril. In zameril se je marsikomu. Na žulj je večkrat stopil tudi ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Tega so zmotile predvsem Avdićeve šale o njegovi družini in imitacije mlajšega sina Jureta. Janković je sicer priznal, da je Avdić izjemno priljubljen, da si je ustvaril zavidljivo kariero in da je bister. »Toda marsikdo je lahko užaljen. Tudi na račun moje družine je izstrelil nekaj šal, česar ne sprejemam. Funkcijo župana sem namreč prevzel jaz, ne moja družina. Mene lahko 'trga', kolikor želi, to je njegova pravica. Nikoli se nisem pritoževal,« je resen župan Janković. Preostane nam le še, da počakamo in vidimo, ali ga bo veliki šaljivec vzel resno.

