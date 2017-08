Med zagretimi nogometnimi navijači so tudi nekateri znani Slovenci, da ljubljanski župan razkrije svojo ljubezen do mariborskega moštva, pa je že malce dvoumno.

Tako vsaj menijo nekateri spletni komentatorji, ki so v torek pozno zvečer na facebooku zagledali sporočilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ta (no, njegova ekipa) je namreč objavil: »Bravo, Maribor! Šampion,« in zraven pripel še pomežik, ki namiguje na šalo ali pa vsaj malce nagajiv namen.

Ne blede se mu

In zapis je takšen namen tudi dosegel. Medtem ko so mu mnogi čestitali za 'pogum', pa nekateri menijo, da to ni učinkovalo najbolje, in so ga vprašali, ali se morda šali. Na komentar, da se mu blede, je Jankovićeva ekipa odgovorila: »Nič se mu ne blede. Veseli smo uspehov slovenskih klubov in športnikov. Najbolj bomo pa seveda veseli, ko bomo v Ljubljani praznovali tako velike uspehe. Verjamemo, da kmalu.«

Vsem, ki še kar niso nehali opletati s spletnimi jeziki, pa so iz njegove pisarne odvrnili: »Vedno za Ljubljano in naše klube! /…/ Naše zeleno srce je dovolj veliko in močno za vse.«