Zoran Janković: Ponovno na vrh

Velikih sposobnosti ob tej karti županu najlepšega mesta na svetu ne moremo oporekati, je pa res, da ga spremlja tudi sreča. Ascendent v strelcu barva njegov značaj z optimizmom, vizijo in velikopoteznostjo. Dobrotnik, vladar Jupiter, pa mu pomaga uresničiti vse, kar si zamisli, na vrhu 6. hiše dela so to večinoma službeni projekti. Je v biku, torej zna biti tudi trmast in obožuje dobro življenje in užitke, v čudoviti povezavi s Soncem v kozorogu v 2. hiši denarja – njegova uspešna poslovna prizadevanja mu vse to omogočajo. Njegova pot je služenje denarja s svojo veliko poslovno sposobnostjo, s čimer potrjuje svojo vrednost in pomaga ljudem. Zraven je sicer Kiron, ki govori o neki rani, bolečini, torej da ga pri tem tudi kdaj spodnesejo. Vladar hiše kariere je Merkur, vedno opravlja več projektov hkrati, v njegovi 1. hiši, je deloholik, karierist, službo postavlja na prvo mesto.



Nekaj težav se kaže v 8. hiši, ki označuje skupno premoženje, denar drugih ljudi, nepremičnine in finančne naložbe. Tukaj se mu lahko zalomi in je šibka točka v karti, ki ga lahko odnese. Hiši vlada spremenljiva Luna, ki je z Uranom v njej. Ne samo da prinaša nenadne preobrate, šok, živčnost in nemir, je tudi v opoziciji s Soncem v 2. hiši denarja in kvadratu z Neptunom in Saturnom. Njegove naložbe naj bodo čim bolj poštene in transparentne, saj karta ne dopušča drugega brez javnih posledic. Enako velja za skupno premoženje z družinskimi člani.



V karti ima dva lotosa posebnih darov in talentov. Prvi v 11. hiši javnosti kaže njegovo neizmerno karizmo, ki jo malce zasenči Saturn – med ljudmi je zelo priljubljen ali zelo osovražen, srednje poti ni. Oba lotosa govorita o vizijah, ki jih uresničuje za splošno dobro. Severni karmični vozel je v vodnarju. Verjetno je bil v preteklih življenjih na kraljevskem položaju, zdaj pa se mora naučiti izvirnosti in svobodnega delovanja v korist človeštva.



Čakajo ga leta sprememb. Ascendent in MC menjata znamenje, pr. Luna bo čez dobro leto prišla v 1. hišo, v strelca. Stopil bo v ospredje in res razprl krila. Vladar MC je šel v ovna, drzno bo uresničeval svoje poslovne ideje. Tr. Jupiter gre v 11. hišo, javna priljubljenost mu bo rasla. Spremembe pa bodo v naslednjih letih prinesli tudi mrki. Pr. Venera je v opoziciji s Saturnom, mrk bo na Veneri in tr. Uran v 5. hiši, izpostavljeno bo ljubezensko področje. Če bi bil mlajši, bi lahko govorili o ponovnem očetovstvu, tako pa je verjetneje, da vplivi kažejo njegova sinova, ki ju tudi predstavlja 5. hiša otrok. Mrk na severnem vozlu pa kaže, da se bo še bolj predal svojemu poslanstvu, to je spreminjati svet s svojim izvirnim pristopom, na nenavaden, lahko tudi rahlo ekscentričen način. Vsekakor pa lahko trdimo, da se v prihodnjih letih njegova zvezda ponovno vzpenja.

