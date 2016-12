Znebila se je 20 kilogramov

Oksana Pečeny in njen mož Matic Dolenc sta se v teh dneh veselila prvega rojstnega dneva in prvih korakov svojega prvorojenca Maksa, solistka in koncertna mojstrica mariborskega SNG pa poleg tega še izgube velikega dela med nosečnostjo pridobljenih kilogramov. Kilogrami, pridobljeni med nosečnostjo, so bili trdovratni, in ker sami niso hoteli proč, je bilo treba nadnje s športom. »Ne prehitevam stvari in se jih lotevam postopoma ter z normalnim tempom, čeprav bi seveda kot vsaka ženska tudi jaz najraje videla, da bi odvečna teža izginila čez noč. Ampak tako, na žalost, ne gre in se je treba potruditi. Čisto iskreno povedano, ne diši mi vedno vzeti pot pod noge, ampak kar je treba, je treba,« je odločna. Njena vztrajnost je nagrajena: trenutno se lahko pohvali, da je izgubila že 20 kilogramov. Sicer pa ni tako težko, kot bi utegnilo biti, saj je sinček priden, med Oksanino športno odsotnostjo pa nanj pazi očka Matic. »Oba si želiva, da se čim prej vrnem v staro formo, da bo pri hiši mir in da ne bo ženskega nerganja,« v smehu sklene Oksana.