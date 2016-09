Znani Slovenec pokazal, kakšen je 'idealen tič'

Igor Mikić, ki v oddaji Alfa Mikić mlade uči bontona, samostojnosti, poglobi pa se rad tudi v nekoliko kompleksnejše zadeve, kot je spolna vzgoja, je tokrat s svojimi gosti razglabljal o tem, kakšen je idealen penis.

Obiskali so ga komiki Sašo Stare, Eva Virc in Matjaž Peklaj. Mikić jih je povprašal o prvem seksu, o fetiših, o 'umazanem govoru' itd. Sašo je povedal, da mora biti slednji iskren, saj da se drugače ne obnese. Eva je o fetiših povedala, da so v redu, Mikić pa je dejal, da si rebrast kondom obrne. »Za moj užitek in ne njen.«

Govorili so tudi o tem, kolikokrat na mesec je priporočeno masturbirati in kakšna je idealna oblika penisa. Vsi so jih narisali.

V galeriji si lahko ogledate, kakšen je po njihovem mnenju 'idealen tič'.