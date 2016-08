Znani Slovenci na prelomnici: Gremo v šolo!

Natalija, enoletni Oskar in Max, ki bo že čez nekaj dni postal prvošolec. Foto: Natalija Jelušič Babič

Začetek šolskega leta, ki že trka na vrata, za mnoge starše pomeni tudi prvi odhod otrok od doma, zato ta izkušnja predstavlja življenjsko prelomnico za vso družino. S tem se namreč začne novo obdobje z veliko večjo odgovornostjo tako za otroke kot starše. Tiste, ki letos malčke prvič pošiljajo v šolo, zadnje dni prevevajo različni občutki. Znani Slovenci in Slovenke so nam zaupali, kako so se skupaj z otroki pripravili na ta veliki dan.

