Znani radijec lobiral pri Branku Čakarmišu

Približuje se datum, ko bo komercialna televizija Pop TV znova začela predvajati priljubljeni šov Slovenija ima talent. Najbolj gledani šov na slovenskih televizijah bo letos ostal brez Petra Polesa, ostaja pa Vid Valič, ki se mu bo pridružil novi voditelj. Kdo to bo, še ni znano, a se je radijec Miha Deželak odločil, da se bo izkazal in programskemu direktorju dokazal, da je iz pravega testa.



Zelenice pred Pop TV se je lotil s kosilnico, kar je opazil tudi Čakarmiš. Miha je stekel do njega in mu zatrdil, da si srčno želi voditi omenjeni šov, a se Branko ne vda zlahka …

Preverite na spodnjem posnetku.