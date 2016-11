Znani igralec: Vsa čast ženskam, ki to preživljajo

Jernej Kuntner je eden najbolj zaposlenih, prepoznavnih in priljubljenih slovenskih igralcev, ki uspehe žanje tako na gledaliških deskah kot na TV-zaslonih. Na svoji igralski poti je doslej upodobil že paleto različnih likov, med njimi tudi nekaj ženskih. Strahu pred vlogo, če je dobra in zanimiva, nima, ga pa, kadar je v ženski vlogi, skrbi odstranjevanje dlačic – strah ga je, da bo moral na depilacijo.



»Vsi ženski liki, ki sem jih igral, so bili v realno komični konotaciji. Vloga je bila na primer zasnovana tako, da je ženska imela malo bolj kosmate noge, hehe, ali pa je bila možača. Drugačnih ponudb za ženske ali gejevske vloge še nisem imel. Če bi bile dobre in zanimive, bi jih vsekakor sprejel, jasno. Res pa je, da bi moral pošteno verjeti v scenarij, da bi se odločil za depilacijo in vlogo nežnejšega spola, ki bi to zahtevala. Mislim, da je moj strah kar upravičen, še zdaleč pa nisem edini takšen moški. Na depilaciji z obliži, ali kako se že temu reče, sicer še nisem bil, vem pa, da boli. Verjamem na besedo tistim, ki so mi povedali, zato vsa čast ženskam, ki to preživljajo, čeprav mi ni čisto jasno, zakaj. Pa tudi tistim moškim, ki jim to godi,« pravi. Nobene težave pa ne bi imel, če bi si za vlogo ženske denimo moral noge normalno pobriti.



Sicer pa Jernej skrbi za svojo urejenost, kamor spada tudi britje. »Depilacija hrbta in urejanje sprednjega dela telesa sta stalnica, ampak seveda za nobeno ceno ne z obliži! Britje je čisto okej in tako bo tudi ostalo,« doda.