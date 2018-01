Znani glasbenik pošteno jezen na Slovence

Štajerski Brendi ne skriva pretirano, da ga pri domačem občinstvu motijo nekatere stvari. Predvsem to, da je premalo spoštovanja do domačih avtorjev, izvajalcev in glasbe na sploh. Nastopov ima, kot pravi, sicer dovolj, a na njih je premalo slovenske glasbe. »Opažam, da si veliko poslušalcev želi predvsem pesmi izvajalcev iz nekdanje skupne domovine, zato marsikdaj tudi jaz polovico repertoarja na nastopih pač prilagodim temu. Te pesmi niso slabe, me pa moti, ker imamo tudi v Sloveniji veliko dobre in lepe glasbe. Ne strinjam se z mnenjem, da je ta tuja glasba denimo bolj melodična, da gre bolj v uho in podobno, in se sprašujem, kako potem tem izvajalcem uspe le pri nas, ne pa tudi drugod v tujini,« pravi.

Ne strinja se niti s še enim pogostim mnenjem, namreč da je vse, kar prihaja od drugod, avtomatično najboljše. »To nikakor ni res! Zelo me moti tudi predvajanje glasbe na radijskih postajah; po moje se vrti premalo slovenske, sploh pa se mi zdi žalostno, da je bilo treba celo z zakonom določiti obvezne kvote. Drugje ni tako, in zato je to še toliko bolj žalostno. Imamo namreč veliko več dobre slovenske glasbe, kot se zavedamo.«

Zato ne odstopa od mnenja, da se prava zabava začne šele, ko zaigra slovensko glasbo. »Vsaj pri meni je tako. Najbolj pa bi si želel, da Slovenci ne bi popljuvali vsega, kar naredimo domači ustvarjalci, ampak da bi nas spodbujali pri delu. Tudi to je namreč gojenje slovenske kulture in ohranjanje jezika.«