Znana svetlolasa Slovenka postala mamica

Kaly Kolonič, ki jo mnogi poznajo v vlogi voditeljice, je pa tudi piarovka znanih Slovencev, predvsem z estrade, je rodila. Na facebooku je objavila: »Hvaležna za največji čudež in najlepšo umetnost, ki obstaja na tem svetu!« Vsem se je zahvalila, da so ji stali ob strani in ji pomagali, »da je moj največji dogodek v življenju bil tudi najlepša izkušnja«.

Če sodimo po izpostavljenem zapisu, je znana Slovenka verjetno rodila sinčka, z imenom Art. V angleškem jeziku je namreč zapisala, da jima je bog dal najboljšo umetnino. Če citiramo Kaly: »God gave us the greatest ART of all!« Nekaj ta poudarek zagotovo mora pomeniti ...

Pod zapisom so se usule čestitke, nekateri pa so pripomnili, da niso niti vedeli, da je bila v veselem pričakovanju.