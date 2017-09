Znana Slovenka tarča vlomilcev

Zlikovci ne počivajo in pred njihovimi (ne)spretnimi prsti ni varen nihče. Že večkrat smo pisali o tem, da so se lotili koga od znanih Slovenk in Slovencev, in tudi tokrat moramo, žal, poročati, da je tako. Na tarči nepridipravov se je znašla dobro znana slovenska glasbenica Alenka Gotar, ki je poročena z Anžetom Šuštarjem iz istoimenskega ansambla. Kot piše na svojem facebook profilu, so vlomili v njihovo klet, neznanec pa je pobegnil s sokovi in pivom, torej s pijačo, ki je bila namenjena za njeno zabavo ob rojstnem dnevu – Gotarjeva je 23. avgusta dopolnila 40 let.

»Upam, da boste to vsaj malo spili na moje zdravje. In za košarkarje! Ne moreš verjeti ...« je komentirala.