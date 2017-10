Znan obraz ima svoj glas: to je bila noč, ko so jokali moški

NI TO TO

Ljubitelji pevskega šova Znan obraz ima svoj glas so bili včeraj znova prikovani pred male zaslone. Po prvi oddaji, ko je bilo na račun tekmovalcev slišati precej kritik, je bilo tako tudi tokrat. »Trudijo se, pa ni to to,« je mogoče prebrati na spletnih omrežjih. Med vsemi tekmovalci je v drugi oddaji še najbolj uspelo Lei Sirk, ki se je vizualno in s celotnim nastopom najbolj približala Taylor Swift. Njena preobrazba in nastop sta bila najbolje ocenjena.

Včerajšnjo oddajo pa so zaznamovale tudi solze v očeh Marijana Novine, ki mu je voditelj oddaje Denis Avdić pred oddajo odrezal njegovo brado. Ta je rasla dolgih 23 let, za preobrazbo v Davida Lee Rotha pa je Novina šel tako daleč, da mu je dovolil, da jo odreže. Ko je Avdić zarezal s škarjami, so se v očeh Novine nabrale solze in videti je bilo, da mu je resnično težko. Njegova reakcija je ganila tudi mnoge gledalce, ki so priznali, da so tudi sami skoraj zajokali ob tem prizoru.

Solze so med nastopom Anine, ki se je prelevila v Doris Dragojević, nabrale tudi v očeh žiranta Gojmirja Lešnjaka. Medtem ko so drugi z nasmehom na obrazu opazovali nastop, je Gojc naravnost prebledel, rahlo priprl usta in skušal prikriti solze, ki so se nabirale v kotičkih očes. Pojasnil je, da ga je pesem Željo moja spomnila na preteklost. A čeprav je bil Gojc ganjen, večine gledalcev Anina ni prepričala. Nekateri so namreč zapisali, da je pesem uničila.