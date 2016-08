Znan naslednik Janka Šoparja: Tednik bo vodila ta znana voditeljica

Novinarka in voditeljica Jelena Aščić bo od 5. septembra naprej pred kamero kot voditeljica Tednika. Na stolčku bo zamenjala Janka Šoparja, ki je oddajo uspešno vodil zadnja leta in se je zasidral v srca mnogih gledalcev.

Oddaja je na sporedu že več kot 33 let in Aščičeva se novih delovnih izzivov, kot pravi sama, zelo veseli, saj meni, da ji je tematika oddaje pisana na kožo. Tudi sama namreč največ časa posveti socialni in družbeni problematiki.

Kako se bo znašla v novi vlogi, boste lahko ocenili že naslednji ponedeljek.