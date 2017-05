Zmagovalni ples Dejana Vunjaka: Ni več poti nazaj!

Mojster borilnih veščin, glasbenik in igralka, to je bila trojica, ki se je prebila v finale prve sezone šova Zvezde plešejo, zmagovalca pa sta postala Dejan in Tadeja. »To je noro. To je lep košček v mozaiku moje življenjske poti,« je povedal presrečni Dejan.

Prva desetka za Majo



Pred superfinalom je izpadla igralka Maja Martina Merljak, ki pa so jo sodniki kljub temu izjemno pohvalili. »V čast mi je bilo deliti pravico vsem vam,« je povedal Andrej Škufca, Maja Martina pa se mu je zahvalila za prvo desetko. Lado je dejal, da je igralka pod pritiskom sprva klonila, a ko se je pobrala, je vse postavila na novo raven in tudi dramsko izvrstno uprizorila nastop. Popravni izpit je tako prvi par opravil z odliko, saj je dosegel vseh 40 možnih sodniških točk.

Plesal na očetovo pesem

V zadnjem delu oddaje sta se v superfinalu pomerila Denis in Dejan. »Gnal me je 'firbec'. Ali znam plesati ali ne?« je povedal Dejan o svoji udeležbi v plesnem šovu. »Vedno bolj sem si želel novih korakov, novih plesov, in ko padeš v to, ni več poti nazaj,« je še dejal. Ni skrival razočaranja, ker je moral odplesati zadnji ples, kombinacijo čarlstona in salse. »Veš, da čez en teden ne boš več plesal, ne boš se več družil s temi ljudmi,« je povedal pred superfinalom. Zadnji ples je bil poseben tudi, ker sta ga z odplesala na pesem njegovega očeta Brendija Ona sanja Pariz. »Ti se najbolj približal svoji profesionalni partnerici. Čestitam,« je njun ples komentiral Lado. Dejana je pohvalila tudi soplesalka Tadeja, ki se mu je zahvalila za izjemno plesno potovanje.

Ne le široka ramena ...

O plesni avanturi je spregovoril tudi Denis, ki je priznal, da ga je izkušnja spremenila. »Zakaj imaš solzne oči?« je plesalka Martina vprašala Denisa, ta pa je priznal, da mu je spremenila življenje. »Pri njej mi je všeč, da me je sprejela takšnega, kot sem,« je bil ganjen. Z Martino sta v superfinalu zaplesala na pesem I'm Only Human. »S tem plesom si nadgradil vse, kar si nam doslej pokazal,« ju je pohvalila Katarina Venturini. »To je bil moj najljubši plesni nastop v vsej plesni sezoni,« je bila navdušena Nika Urbas. Njene besede so Denisa ganile, Andrej pa je dodal, da je brez besed. »Ta nastop se me je resnično dotaknil, res si popraskal po svoji globini. Gibom sta vdahnila življenje in to je edina naloga, ki jo ima plesalec.« Lado je dejal, da Denis nima »le širokih ramen, temveč tudi ogromna jajca. To je moment, ko plesalec uporabi vse znanje v eni točki!« je bil navdušen. »Kar se mene tiče, si ti zmagovalec.«