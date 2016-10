Zmagovalka Top modela spregovorila, kako bedno živijo naše manekenke

V svetu mode si želi marsikdo delati. A v njem se ne cedita le med in mleko. Velikokrat odločajo centimetri, ki marsikatero manekenko porinejo na rob preživetja, pa tudi zaslužki danes niso več takšni, kot so bili včasih.

O tem je za Tednik spregovorila manekenka Maja Fučak, ki je zmagala v šovu Slovenski top model in si s tem odprla vrata v svet mode. Zavedala se je, da se bo s svojo višino (174 centimetrov) zelo težko uveljavila v prestolnicah zahodnega sveta, zato se je usmerila na vzhod. Kljub lepi izkušnji pa o zaslužkih pripoveduje: »Cene se zelo drastično nižajo. Kot slišim od starejših modelov, se je včasih dalo veliko več zaslužiti. Delo je bilo bolj glamurozno, kot je zdaj. Cene so zelo nizke, ker je toliko modelov, agentov in vsakdo hoče znižati ceno.« Njen zaslužek znaša okoli tisočak na mesec, pri čemer ji agencija pokrije vse stroške. Velikokrat se je v tem poslu treba boriti tudi s centimetri na nepravih mestih. »Grozijo, da nas bodo poslali domov. Nekatere zelo trpijo in jočejo iz tedna v teden. Ne želijo si končati kariere in potem imajo prehranske motnje,« je dejala. Tudi Manca Vodopivec ima slabe izkušnje s centimetri, a se je odločila nekje potegniti črto. Enkrat so od nje zahtevali, da še shujša, in je raje končala kariero. Kljub temu je hvaležna za vse izkušnje, ki jih je dobila pri tem delu.

Pri komaj 11 letih je agent opazil Prisho Alfirev Justinek, eno bolj znanih slovenskih manekenk. Pri 16 letih je odšla v Pariz sama in se morala znajti v tem velemestu. Tudi ona pravi, da agencije vzamejo od 30 do 70 odstotkov honorarja. Od 1000 evrov, ko svoje vzame agencija, jih na račun dobiš le 300. Na merjenju za eno od svetovno znanih modnih znamk so ji izmerili dva centimetra preveč okoli bokov in so ji preprosto dejali, da zanje tisto leto pač ne bo delala.

»Ni enostavno, sploh ker vsakdo od tebe zahteva, da si brez družine v tujini, ko si še zelo mlad,« pravi voditeljica oddaje Bleščica na nacionalki Lorella Flego, pri čemer poudarja, da ji je praktično vsaka manekenka v intervjujih dejala, da so zelo same.

»Vso mladost se ukvarjamo s tem in to je vse, kar poznamo. Jaz sem v tem že od 16. leta,« pravi Maja, ki je prejela tudi kakšno ponudbo, da postane 'spremljevalka', meni pa, da se mora v končni fazi vsaka sama odločiti, kaj hoče v življenju.