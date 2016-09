Zmagovalka Talentov Julija: po tragediji dvojno veselje

Le kdo se ne spomni simpatične Primorke Julije Kramar, ki je leta 2011 premagala konkurenco v oddaji Slovenija ima talent. Njene odlične nastope in iskrivi nasmeh je takrat spremljala zasebna tragedija, o kateri Julija ni govorila. V času tekmovanja je izgubila partnerja in ostala sama s hčerko Giulio. Njen izbranec je namreč tik pred finalom oddaje izgubil bitko z zahrbtno boleznijo, a je Juliji dejal, da si želi, da bi pela v finalu in zmagala. Želja se mu je izpolnila.

Julija je po njegovi smrti znova našla srečo v ljubezni, in sicer je spoznala Primoža, s katerim sta lani dobila hčerkico Tiano, letos julija pa sta si obljubila večno zvestobo. »Najina poroka je bila res pravljica, toda brez pomoči in podpore prijateljev in znancev ne bi uspela tako popolno, kot je! Res sem srečna, da sem verjela, zaupala, si dopustila in uspela videti iskreno in pravo ljubezen pri partnerju, ponosna pa sem tudi na svojo družino in prijatelje, ki mi vedno stojijo ob strani. Vsega tega se globoko zavedam in sem iz dna srca hvaležna za to, kar imam,« je o pravljičnem dnevu povedala ganjena Julija.

A to še ni vse. Julija namreč pričakuje svojega tretjega otroka in kot kaže, se bosta s Primožem tokrat razveselila fantka. Rok poroda ima decembra, nosečnost pa dobro prestaja.