Zmagovalka Sara spregovorila po mamini smrti

Zmagovalka zadnje sezone MasterChef Slovenija Sara Rutar ne počiva. Čeprav jo je pred kratkim prizadela mamina smrt, se je znova postavila na noge in se posvetila tistemu, kar najbolj ljubi – kuhanju. Trenutno posveča največ časa svoji trgovinici, ob koncih tedna potuje po Sloveniji in kuha na dogodkih. »Noro je! Zelo malo spim, veliko kuham, toda v vsem tem uživam, ker kuham z ljubeznijo,« nam je povedala Sara, ki ima do konca tega leta urnik čisto zapolnjen. Sicer pa Sara v kratkem za svoje največje oboževalce in ljubitelje kuharije pripravlja spletno stran, na kateri bo delila svoje najljubše recepte. »Več bom povedala, ko bom povsem zadovoljna,« je še skrivnostno dodala.

