Zmagovalka denar že razdelila, plačevala bo fantom

S 50 tisočaki, ki jih je osvojila v finalu resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek, bo Adriana preudarno ravnala. »Kakšno soboto bom v našem domačem lokalu priredila zabavo za vse tiste, ki so me podpirali. Zagotovo bom skupaj z Matjažem in Maticem šla na kakšno nogometno tekmo. Ogledali si bomo derbi v Italiji ali pa v Londonu. Jaz pa Matic sva pristaša nogometnega kluba Chelsea,« nam je zaupala Adriana.

»Res je, da si Matjaž in Matic zaslužita počitnice čisto zase. Želita si iti na Tajsko, in če ne bo predrago, jima bom te počitnice tudi plačala, drugače pa bosta morala to Tajsko najti na naši obali,« pravi Adriana.

Zmagovalka Adriana povzročila zmedo: To ni noben bavbav