Zmagovalka Big Brotherja vrača udarec

»If you don't pay my bills, shut the f*ck up.« To so besede Mirele Lapanović, zmagovalke slovenskega Big Brotherja, ki je v Srbiji našla novo ljubezen (več o njenem novem fantu na povezavi ). V prevodu pomeni, da ji, dokler svoje račune plačuje sama, ne more nihče očitati ničesar. Dovolj ima tega, da pljuvajo po njej in da ni nikomur naredila nič slabega. O svojem novem partnerju pa pravi, da ji je vrnil nasmeh na obraz, voljo in vero v boljši jutri. »Je čudovit in jaz ga preprosto obožujem, sem zaljubljena ženska, ki verjame v ljubezen. Vsem vam želim tudi to srečo. Srečni ljudje se ukvarjamo s svojim življenjem, nesrečni pa se fokusirate na tuja življenja. Kristalno jasno je, da so nekateri nevoščljivi, ker je moj dragi uspešni biznismen ...«

Kaj je pravzaprav zapisala, pa spodaj.