Zmagovalec MasterChefa iz oči v oči z največjim strahom

Strah pred višino je precej pogost, ljudje pa se na različne načine soočajo z njim. Zmagovalec lanske sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija Darko Klemen se je odločil, da bo svojemu največjemu sovražniku pogledal v oči, zato je sprejel povabilo Luke Jezerška, da se mu konec septembra pridruži 50 metrov nad tlemi. Takrat se namreč v Ljubljano že tretjič vrača Dinner in the Sky. »Luka me je povabil že lani in takrat sem se naredil francoza. Zdaj, ko sem malo premislil, pa sem se odločil, da grem. Navsezadnje ni dosti kuharjev, ki so kuhali 50 metrov nad tlemi,« pravi Darko, ki je vabilo sprejel iz dveh razlogov. »Prvi je, da me je Luka že drugič povabil, drugi pa, da se moram slej ko prej soočiti s strahom in videti, ali je res tako grozno, kot si predstavljam v glavi.«

