Zmagovalca talentov Jerneja udarila nova bolezen

Ko je v lanski sezoni oddaje Slovenija ima talent na oder stopil mladi belokranjski plesalec Jernej Kozan in svojo točko popolno izpeljal, je marsikdo obmolknil. Ko je priznal, da se od otroštva bori s hudo sladkorno boleznijo, ki ji ni dovolil, da bi ga ustavila ali upravljala njegovo življenje, je požel stoječe ovacije. Še posebej je bila ganjena žirantka Ana Klašnja, ki je Jerneja takoj vzela za svojega in ob njegovi zmagi potočila nekaj solzic sreče, saj je konec koncev prvi plesalec, ki je zmagal v slovenski različici oddaje.

Jerneja, ki je že vrsto let uspešen plesalec, je zdaj prizadela nova bolezen, in sicer so zdravniki odkrili, da ima astmo. »Življenje gre naprej in pri plesu me ne bo nič ustavilo,« je odločen Jernej, ki ima v prihodnjih dneh kup nastopov, kmalu pa se odpravlja tudi na svetovno prvenstvo.