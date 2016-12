Zmagovalca šova Slovenija ima talent sta WildArt

V šovu Slovenija ima talent so se talenti še zadnjič predstavili s svojimi nastopi. Zmagovalca šeste sezone tega vseslovenskega šova sta postala mladi glasbeni duo WildArt. Glavna nagrada, tako kot v prejšnjih sezonah, je bila 50.000 evrov, vse skupaj pa je znova potekalo pod budnim očesom in ušesom žirije v sestavi Lado Bizovičar, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Branko Čakarmiš.

Vrhunski pevci in plesno svetlobni spektakli

Finale je otvorila Aleksandra Vovk, vrhunska športnica, ki si nekoč želi nastopiti na Olimpijskih igrah, a tudi nadarjena pevka, ki razmišlja o zastopanju Slovenije na Evroviziji. Z dinamičnim nastopom je od občinstva prejela stoječe ovacije. Branko je dejal, da je tokrat ni bilo prostora za solze, ampak evforijo in ji čestital. Marjetka je zaključila kar v domačem žargonu: »Razturala si spet, ti si ne samo pevka, ampak tudi show makerka!«

Sledil je Marjetkinin zlati gumb. Dobila sta ga Urban in Matija, ki glasbeno ustvarjata pod imenom Batista Cadillac, tokrat pa sta navdušila z uspešnico Slavka Ivančiča.

Eva Gorenc je z mešanico popa in opere je osupnila vse navzoče, in čeprav se je s petjem začela ukvarjati razmeroma pozno, je razkrila svojo novo plat in spet presunila žirijo. Lado je ob tem dejal: »To kar si si zadala, si opravila perfektno, to je en sam, čisti užitek.«

Sledil je plesno svetlobni spektakel LED motion, skupina, ki je nastala z združitvijo uspešne plesne in akrobatske formacije, ki sta se izkazali že v prvih sezonah šova Slovenija ima talent, Dunking Devils in Artifex. .Ana je ob njihovi osupljivi predstavi popolnoma navdušena dejala: »Talent brez garanja ne pomeni nič in vi ste to dokazali," ob tem pa dodala, da je bil ta nastop še za 100 odstotkov boljši, kot vse do sedaj videno.« Za konec pa jih je žirantka Marjetka označila za genijalce.

Talent, kot ga še ni bilo

Glasba preveva vsak delček srca Luke Seška, kar se brez dvoma čutilo tudi v njegovem iskrenem petju. Lado je je bil mnenja, da je za njegov okus naredil balado Moja, ki jo izvajajo Modrijani, lepšo in bolj čutno, kot je original, medtem jo je Branko dodal, da je bilo tako posebnih nastopov kot je bil Lukov, v šestih sezonah šova izredno malo.

V finalu je zapel tudi David Matići pravi glasbeni kameleon, ki se najde skoraj v vseh glasbenih zvrsteh. Vedno si je želel, da ga spozna cela Slovenija in to se mu je v letošnji jeseni tdi uresničilo. Marjetka ga je pohvalila: »Vedno stopiš iz cone udobja, kar je zelo pogumno. Imaš veliko več, kot na prvi pogled pokažeš. Ti si genijalen pevec, imaš vrhunski glas in čaka te lepa prihodnost.«

Segla preko vseh mej

Anja Šivic je v letošnji sezoni šova poskrbela, da marsikdo na ples ob drogu gleda z veliko mero spoštovanja. V finalu pa je segla preko vseh mej, zgradila svoj podvodni svet in začarala v vlogi morske deklice. Združila je balet, gimnastiko in ples ob drogu. Ana jo je označila za briljantno dekle, z iskricami v očeh, ki jih človek ne pozabi.

Družinski ansambel The Plut Family je že s svojim avdicijskim nastopom požel neverjeten uspeh. Z iskrenostjo in avtentičnostjo so si prislužili stoječe ovacije občinstva in Brankov zlati gumb, žirantka Marjetka pa jih je označila kot vrhunsko odkritje letošnjih Talentov. V velikem finalu so upoštevali Ladov nasvet in na finalni oder prikorakali še bolj povezani. Branko je njihovega bobnarja označil za 'top faco' letošnjih talentov, Lado pa pripomnil, da so tudi ostali odlični.

Isaac Palma, ki je sicer iz Argentine se je širni Sloveniji usedel v srce z iskrenim petjem in ganljivo življenjsko zgodbo, v finalu je svoje udejstvovanje v šovu okronal z vrhunsko pevsko predstavo. Ana je ob njegovi predstavi ostala popolnoma brez besed, le z zrcalci v očeh. Marjetka ga je označila s samimi presežniki: »Tvoj glas je tako mogočen, lepo zveni tako v slovenščini kot v španščini, ti si popoln pevec.« Lado je priznal, da se je prav malo zaljubil vanj, Branko pa zaključil, da je bil njegov nastop glasba ljubezni.

Kot zadnja pa sta nastopila Timotej in Lenart, mlada glasbenika, ki sta, kljub igranju na klasične inštrumente, daleč od klasičnega dueta. Lado, ki se je v znak podpore za svoja 'zlatogumbovca' odel v zlato spodnje perilo, je ob njuni glasbeni predstavi priznal, da poka od ponosa.

Posebni talenti

Prav posebna poslastica pa so bile letos še tri dodatne kategorije z devetimi nominiranci, ki nagrajujejo prav posebne talente. In sicer: talenti mladi vzorniki, talenti s poslanstvom in talenti, ki so presenetili. Iz vsake kategorije je strokovna žirija izbrala po enega zmagovalca in ga nagradila s 3.000 evri. Med talenti vzorniki je zmagala plesalka Alina, med talenti s poslanstvom Viktorija in Artur in med talenti, ki so presenetili, Đorđe Jovanović.

Glasbeni superfinale

V superfinale sta se nato uvrstila pevec Isaac Palma in glasbenika Timotej in Lenart, znana pod imenom WildArt. A slovensko občinstvo sta bolj prepričala slednja. Čestitke zmagovalcema tudi z naše strani!