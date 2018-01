Zmago Jelinčič Plemeniti: spet bo v ospredju

Ascendent v dvojčkih kaže iznajdljivega, prilagodljivega, zabavnega, zanimivega človeka, izvrstnega govorca s smislom za humor. Na isti stopinji kot ascendent pa je tudi Uran, ki je zaslužen za to, da je Zmago večni revolucionar, upornik, brez dlake na jeziku, impulziven, poseben, drugačen, neuniformiran, lahko rahlo ekscentričen in predvsem izredno bister človek. Sonce in vladar Merkur v kozorogu nakazujeta politiko, njegovo ambicioznost in odločnost. Zanimiva je široka konjunkcija Plutona in Saturna na vrhu 4. hiše doma in domovine, pa še Mars je v isti hiši. Vrh v levu kaže nekoga, ki je ponosen na svoje korenine in domovino, plemenito rodbino, Saturn, planet vsega tradicionalnega in starega, pa označuje njegovo strast do starin, z bojevniškim Marsom tudi do starega orožja, povezava z Jupitrom, ki simbolizira denar, pa numizmatiko. Do vsega, povezanega z lastnim domom, družino, domovino, je zelo zaščitniški, predan in strasten, z Marsom v 4. hiši se je pripravljen tudi boriti za omenjeno. Odlično postavljen Jupiter kaže tako njegovo široko znanje z več področij kot srečo v financah, Luna v strelcu optimizem in vedoželjnost. Žena je nakazana kot odprta, svetovljanska ženska. Kvadrat z Marsom ji daje dovolj bojevitosti in odločnosti, da se postavi zase, isti aspekt kaže tudi ukvarjanje s športom in streljanje kot hobi. Hčerki sta zelo uspešni in nadarjeni za umetnost z Neptunom v 5. hiši, obe sta tudi izredno bistri.



Prihodnja leta Zmagu prinašajo ponovni preboj v ospredje po dolgem obdobju Lune v 12., skriti hiši, ko se je držal bolj v ozadju. Stresla ga bosta že zimska mrka na Plutonu in pr. vladarju. Da bo to leto velikih sprememb, potrjuje tudi pr. Luna na Uranu avgusta in njen prestop v 1. hišo septembra, v kratkem pa še njegov vladar zamenja znamenje in vstopi v ribi. Našteto glasno kaže spremembo poti, nove začetke, rušenje vsega starega, veliko dogajanja, akcije. Zgrabil bo bika za roge in se lotil pomembnega novega projekta, o katerem bomo veliko slišali. Serija mrkov v kozorogu in raku, nato pa še v dvojčkih in strelcu na njegovih planetih mu bo v naslednjih letih utrla pomembno novo smer, lahko tudi aktivnejšo, vidnejšo vlogo v politiki, pokazali se bodo rezultati preteklega dela in truda. Z mrki je aktivirana tudi hiša otrok, kar prinaša uspeh in preboj v nadarjenosti in ustvarjanju hčerk. V naslednjih letih pr. Sonce prestopi v ribi, po dispozitorju gre tudi v 5. hišo otrok. Predano se bo posvetil tako svojim hobijem kot hčerkama, planeti pa dopuščajo tudi možnost še enega otroka. Mrki na Jupitru in descendentu, vrhu hiše partnerstva, namreč prinašajo neko širitev, srečo, zadovoljstvo, napredek tudi v zakonu, ker je Jupiter planet obilja, pa tudi finančno rast in nove priložnosti. Vsekakor prihajajo prelomna leta, ki ga bodo postavila na uspešno novo pot tako poslovno kot zasebno. Začelo se bo že februarja.

