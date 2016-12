Zmago Jelinčič o hčerkah: Mirno se lahko ukvarjata z manekenstvom

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, o čemer smo se znova prepričali ob pogledu na starejšo hčer Zmaga Jelinčiča Plemenitega. Aleksandra Tisa, ki bo januarja dopolnila 13 let, je namreč kopija svoje lepe mame Monike. Ponosni oče nam je povedal, da se ne motimo. »Tudi značajsko sta si podobni. Aleksandra Tisa je Monika, Aleksija Iris pa Zmago,« je povedal v smehu in nam zaupal, da se z obema hčerkama odlično razume. »Lahko bi rekli, da ju ubogam,« je še povedal in dodal, da je včasih preveč popustljiv, kljub temu pa zna biti tudi strog oče. »Učim ju, da se morata postaviti zase. Otroke je treba pripraviti na življenje.« Ponosni oče še pravi, da se hčerki nanj pogosto obračata za nasvet, čeprav sta izjemno razgledani mladi dami. Aleksandra Tisa se namreč poleg angleščine uči še italijansko in latinsko ter pleše latinskoameriške plese, mlajša Aleksija Iris usvaja znanje nemščine, obe hčerki pa sta tudi nadarjeni slikarki. Glede na to, da so imeli fotografski objektivi njuno mamo Moniko v mlajših letih zelo radi, nas je zanimalo, kaj bi rekel, če bi dekleti izrazili željo, da bi se ukvarjali z manekenstvom. »Če imata pravo vzgojo in usmeritev, se lahko mirno ukvarjata z manekenstvom.«

