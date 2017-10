Zlomila se je: Prvič v življenju čutim, da sem nekaj vredna

Foto: The Biggest Loser Slovenija

»Prvič v življenju čutim, da sem nekaj vredna.« To je s solzami v očeh dejala Indira, ena od udeleženk oddaje The Biggest Loser, ki jo predvajajo na Planet TV. Kot smo že poročali, ji je nekoč zdaj že bivši fant dejal, da ga fizično ne privlači več, zato želi izgubiti kilograme, obleči kratko krilo in mu pokazati, kaj je izgubil.

»Vse življenje sem mislila, da nisem nič vredna. Zdaj ko se trudim zase, sem ponosna – in takšne volje še nikoli nisem imela. Volje do življenja.«