Zlatkova borba za družino

Novo stanovanje, nov otrok in nov album. Vse to v enem letu. Celo za delovnega Zlatka malce preveč, čeprav ne tarna in je hvaležen za tako pestro življenje. »Srečen in zadovoljen sem s tem, kako se stvari odvijajo. Preselili smo se iz ene luštne soseske, kjer smo bili v najemniškem stanovanju za mlade družine. Ko smo dobili še drugo hčerko, smo se zaradi prostorske stiske preselili. Imeli smo veliko odličnih sosedov, žal pa tudi enega manj prijetnega, ki nam je pil kri. Ustvarjal je spletke in prevare le zato, ker nisem bil lastnik nepremičnine, v kateri smo živeli. Podajal je lažne prijave, da uriniram po blokih, da moja družina kali javni red in mir. To razlagam zaradi tega, da bi ljudje spoznali, kaj vse se dogaja človeku, ko nekdo misli, da je njegova pravica več vredna od pravice drugih. Nekateri preprosto ne znajo pomesti pred svojim pragom in se raje postavijo pred sosedovega. Recimo, da je bil tudi to eden od razlogov, da smo si poiskali nov dom, v katerem se odlično počutimo,« nam kljub napornemu urniku povsem umirjeno razlaga gostitelj.

