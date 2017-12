Zlatko: Zaradi kazni se raje vozim s kolesom

Prva stvar, ki jo naredite zjutraj?

Poljubim svoje tri otroke.

O čem govori zadnji SMS, ki ste ga dobili?

Kje se da kupiti karte za nastop v Kinu Šiška.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Na pogrebu stare mame.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni, kaj se je zgodilo?

Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Treba je biti hvaležen za lepe trenutke in biti pripravljen na vse. Solze sreče ali žalosti, vse to je del našega življenja.



Ste imeli kdaj strastno oboževalko, ki vam je povzročala težave?

Nimam težav, ker imam poslušalce. Ne pričakujem od nikogar, da me obožuje, ker nisem nič več niti nič manj kot drugi.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?

Vsak dan se dobim z ljudmi na kavi in vsi, ki so 'ljudine', so na neki način moji prijatelji. Razprave so različne, v poštev pride vse razen jamranja, ker imajo ljudje dovolj svojih težav, jaz pa svoje rešujem v ožjem krogu.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?

Vse, kar sem si zaželel, se mi je uresničilo ravno zato, ker sem si upal in nisem nikoli obupal, tudi ko ni bilo lahko, sem si rekel, da je to samo preizkušnja.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Rad si privoščim v Atlantisu tajsko masažo in 15 minut savne in 15 minut plavanja.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Stvari, ki si jih želim spremeniti, zahtevajo, da sem viden in morda je včasih to zame in za moje delo slabo, ker ljudje ne marajo resnice, ki pa je ključna za moje ustvarjanje. Nevidni bi verjetno radi bili tisti, ki nimajo dovolj poguma, da bi počeli enake stvari zdaj, ko so vidni.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, a bi se radi?

Preklet naj bo dan, v katerem se človek ničesar novega ne nauči. Življenje je šola in do smrti se učimo.



Katerega gospodinjskega opravila ne marate in zakaj?

Sesanja ne prenesem. Še posebej, če sem dan prej nastopal in zaspal malo pred zoro.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?

Rad se peljem s kolesom, na Fužinah igram nogomet, poleti sem rad na kopališču Kodeljevo, v zimskem obdobju pa rekreativno boksam.



Največja neumnost, ki ste jo storili v mladosti?

Več jih je, a na srečo je to zdaj zgodovina.



Ste kdaj plačali kazen zaradi prehitre vožnje?

Ravno kazni so razlog, da se raje vozim s kolesom, ker vozniško potrebujem, ker se želim zakonito in mirno peljati na obiske, snemanja, potovanja in nastope. Kdo bi si mislil, da je zafira tako poskočna glede na to, da gre za družinski avto.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?

Če vam jo povem, se bom moral preseliti v drugo državo.



Kaj bi storili, če bi zadeli jackpot?

Ne igram iger na srečo, ker za resnično srečo ne potrebujemo igre.

