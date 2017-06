Zlatko je županu Jankoviću stopil v bran

Dolga leta se raper Zlatko Čodrić s pesmimi in načinom življenja bori proti stereotipom glede barve kože, izobrazbe in na splošno vsega drugačnega ter se zavzema za stališče, da smo vsi enaki. To je pred kratkim poudaril tudi na festivalu Igraj se z mano, katerega ambasador je, na odru pa se mu je pridružil tudi Zoran Janković. Medtem ko župan najlepšega mesta na svetu, kot mu sam pravi, nima le podpornikov, temveč tudi tiste, ki mu tega položaja nič več ne privoščijo, je Zlatko dobremu prijatelju stopil v bran. »Od leta 2006 sem bil na nešteto prireditvah z različno vsebino, in nikoli nisem nikogar srečal pogosteje od Zorana Jankovića,« poudarja Zlatko in dodaja, da ima vsakdo pravico do svojega mnenja, a se mu zdi, da so dobra dela posameznika pogosto razlog za ljubosumje.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«