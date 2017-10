Življenje ob instagramu ...

... in facebooku. In snapchatu. Pa še kakšni popularni platformi, ki nas je zajela v zadnjih letih. Če ne moremo preživeti brez hrane, nepremičnine in drugih primesi, nam je digitalna doba prinesla še eno življenjsko obveznost – virtualno življenje. Tarnamo po stereotipnem ključu, da je virtualni svet šel predaleč, skorajda vsi pa smo aktivni v tem. Tudi osrečuje nas. Marsikomu je virtualni svet olajšal življenje. Zato poglejmo realnosti v oči. In poslu, ki sta ga ustvarila industrija všečkanja in polni proračun svetovne ekonomije.



Med družabnimi omrežji še vedno prednjači facebook, a pravijo, da se je selitev s facebooka na instagram že zgodila. Instagram je luč sveta ugledal oktobra 2010 in je za večino uporabnikov običajno družabno omrežje, medtem ko so nekateri iz svojih profilov ustvarili zares uspešno kariero. Če objavljate estetske fotografije, lahko dobite veliko všečkov, če pa imate še poslovno žilico, si lahko napolnite bančni račun. Ker temelji na vizualnih vsebinah, je zanimiv za modno in lepotno industrijo, ki tako prek vplivnežev oglašujejo različne produkte. In na tej točki smo dobili industrijo všečka. Poslovni svet ima glede družabnih omrežij sila enostavno formulo, kajti najboljše omrežje je tisto, na katerem je največ potencialnih strank. Sašo Hribar mi je pred nedavnim v pogovoru povedal: »Ugotavljam, da so ta družabna omrežja za določene ljudi posel, za večino pa je to izguba energije, ker moraš biti nenehno atraktiven. To je približno tako, kot če investiraš na borzi: tvoja glavnica je število sledilcev, dividende pa so všečki.«



Ta aplikacija je zelo pri srcu tudi raperju 6pack Čukurju, ki v svojem svežem hitu Instabejb polemizira o socialnem vidiku nežnejšega spola in njegovi aktivnosti na družabnih omrežjih. »Instagram najbolj spremljam od vseh aplikacij zaradi fotografij pa ker ni veliko komentarjev in pametovanja. Je pa to vzporeden svet, poln filtrov, nekega bogastva, tudi pri ljudeh, ki tega nimajo. To je bila inspiracija za moj novi komad Instabejb. Z njim bi rad povedal, da včasih ni treba iti daleč in imeti ne vem kaj, da se imaš fajn. Čeprav imaš filtre in si lepega videza, je vidna nesreča v očeh.« Petkovo zabavo ob predstavitvi videospota Instabejb je naredil v slogu instagrama, torej zelo pompozno z veliko hudih avtov in lepih deklet. Vse to mu je uspelo, ker ima No. 1 ženo, njegova Nika je namreč odgovorna za najboljšo zabavo v Mariboru. Ko se naslednji dan o tem pogovarjava, ugotoviva, da veliko ljudi kupuje všečke na instagramu in celo oglede na posnetkih na youtubu. »Lajk je danes tako pomemben kot denar. Več lajkov, več denarja!« Čeprav je to sporno, pevec še doda: »Tudi v realnem svetu si ljudje kupujejo prijatelje.« Ker ga je zanimalo, ali to res deluje, si je enkrat na youtubu kupil 5000 ogledov za svoj videospot. Po novem pa ima Štajerec na svoji strani na facebooku klepetalni robotek, ki ga posnema. »Če mene ni na facebooku, se lahko s tabo pogovarja robotek.«

Valijo se narekovalci trendov, vali se oglaševanje s pomočjo vplivnežev, prek katerih podjetja predstavljajo znamke ali izdelke.

Ste šokirani? Ste vedeli, da si lahko kupite všečke, oglede? Clickstream podjetništvo napaja svetovno ekonomijo, poskrbelo je za marsikatero novo službo po svetu. Valijo se narekovalci trendov, vali se oglaševanje s pomočjo vplivnežev, prek katerih podjetja predstavljajo znamke ali izdelke. Nekateri s pomočjo tega služijo milijone, zaslužek pa je odvisen od števila sledilcev, všečkov. Dejstvo je, da si vsi želimo biti opaženi, ljubljeni, sprejeti... polajkani na vseh nivojih. Ob raznih všečkih dobiš nekaj vrednosti nazaj. Pogosto spremljanje teh popolnih podob je lahko moteče, če je v življenju kdo nesrečen, saj sproža občutek ljubosumja, stres in celo sovraštvo do lastnega telesa. Prav instagram med vsemi družabnimi omrežji najslabše deluje na duševno zdravje mladine, tako namreč kažejo rezultati britanske raziskave. Strokovnjaki iz britanskega Kraljevega združenja za zdravo življenje so ugotovili, da jim vzbuja občutke osamljenosti, depresije in nelagodja ob lastni telesni podobi.



Družabna omrežja so podaljšek naše prilagojene osebnosti in zato se v digitalnem svetu vedno predstavimo v boljši luči. Oblikuješ podobo, ki si jo želiš drugim predstaviti o sebi. Elitne lokacije, najbolj modni izdelki, športna aktivnost... Objave so zaradi tega skrbno načrtovane, oblikovane in tako daješ vtis o srečnem in popolnem življenju. Večkrat to ni resnica, pa to ni tako pomembno, saj najbrž vsem vsake toliko ustreza malo pobega od realnosti, ki na nas preži vsak dan. Le predaleč od realnosti ne pobegnite.