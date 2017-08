Živčnost v trgovinah mu gre na živce

Večino drugih te tedne v slabo voljo spravljajo neznosna in neverjetna vročina ter dopustniške prometne kolone v obe smeri, glasbenik Rusko Richie pa je nejevoljen zaradi povsem drugih stvari. Začuden in presenečen bi bilo bolje reči, čeprav gre za drugačne kolone.

A kolona je kolona, ne glede na to, kje je ali kako dolga je.

»Vsi bi radi vse kar v trenutku in podobno!«

Pogosto je treba počakati tudi v vrstah pred blagajnami v trgovinah. Te včasih ne glede na to, koliko ljudi stoji, postanejo prave pravcate manjše kolone. Čakanje se namreč zavleče zaradi količine nakupljene robe v vsakem vozičku. Počakati je tako ali drugače pač treba, a vendarle. Tudi v takih primerih in v teh stvareh so se navade opazno spremenile. Včasih so šolarje ali delavce, ki so v trgovino prišli po malico, zaradi odmerjenega časa drugi kupci praviloma spustili naprej, če je bila vrsta in ni bilo nobene slabe volje ali godrnjanja. Danes pa tega ni več oziroma se zgodi le še redko. Takšne so vsaj Ruskove izkušnje.

»Zadnje čase opažam, da so ljudje po trgovinah zelo živčni. Ne vem, kaj je vzrok, verjetno jih je več in različno od človeka do človeka, a je zares opazno. Vsi bi radi vse kar v trenutku in podobno. Pogosto doživim, da te ljudje v vrsti na blagajni ne spustijo naprej. Čeprav ima tisti pred teboj zares zvrhan voziček nakupljenih stvari, ti pa recimo le dve in tudi če se ti mudi ali imaš otroka, ki se dere. Včasih je bilo drugače. Navsezadnje te nihče ni dolžan spuščati naprej, a se mi vseeno zdi prav in tudi konec sveta ni zaradi tega za nikogar. Vedno sem spustil človeka naprej v takih primerih in še vedno tako ravnam, je pa tega žal vse manj. Ne želim biti dlakocepski, ampak takšne stvari me motijo in se mi tudi ne zdijo prav,« pravi Rusko.