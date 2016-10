Žiranti so zaradi tega nastopa obnemeli

Letošnjo sezono se je na odru priljubljene oddaje Slovenija ima talent zvrstilo lepo število nastopajočih, le redki med njimi pa so do zdaj žirante s svojim talentom tako zelo osupnili, da je četverica onemela. No, v tretji avdicijski oddaji se je zgodilo prav to, in sicer sta na oder zakorakala moška, oblečena v ameriška nogometaša. Žiranti so najprej mislili, da bosta oponašala francoski elektronski duo Daft Punk, a sta nato zaplesala. Njuna točka je bila na odru nekaj povsem novega, zato so žiranti ob njej ostali odprtih ust.

