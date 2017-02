Zgroženi Slovenci: Pop TV zamisli se! Oddajo hočejo ukiniti

Oddaja Hipnoza: dobra zabava z voditeljem Boštjanom Romihom je že po svoji premieri dvignila veliko prahu, včerajšnji dogodki pa so Slovence naravnost šokirali. Tekmovalci so se namreč pod hipnozo zabavali s hrano, jo metali in stregli s prsti, marsikdo pa je ob tem pomislil na vse tiste, ki hrane sploh nimajo.

Mnogi so napovedali bojkot, eden izmed zgroženih gledalcev, Marko, je celo ustanovil skupino na facebooku, ki zahteva ukinitev oddaje. »Glede na to, da je nad to oddajo toliko zgražanja sem odprl profil na FB in zahteval, da se oddaja ukine. Pop Tv enostavno ni predvidel posledic, kar temu gre, enostavno to gledajo otroci, oni hrano proč mečejo in folk se jim smeji? Kje je to štos dragi moji?«

Pisal nam je celo, da ena izmed kuharic, ki so jih povabili v oddajo , ni bila navdušena nad videnim: »Alma Rekič se mojim besedam pridružuje in pravi, da ni vedela, da bo tako kot je bilo.«

»Oddaja ni primerna za TV zaslone, kajti s hrano se ne obmetava ljudi, prav tako je vse skupaj 99% zrežirano, sam sem bil zgrožen nad tem, kar sem videl! Absolutno to ne sodi med naše male ekrane. POP TV zamisli se! Tudi tujina se je in je bila do oddaje skeptična!« je glavna misel tistih, ki so se pridružili skupini.

Kaj pa vi menite? Vas je oddaja zabavala ali se boste pridružili skupini na facebooku?