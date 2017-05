Zgodovinski uspeh Maksa Veselka

Sin priznanega igralca Boruta Veselka Maks je že dolga leta član akrobatske skupine Dunking Devils. Zdaj se je zapisal v eno najbolj zaželenih knjig na svetu, in sicer v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot prvi na planetu je z najvišjo salto naprej zabil koš in se na najboljši možen način obdaril za svoj rojstni dan. Visokorasli lepotec se občasno preizkusi tudi kot model, zanj pa se zanimajo številne mednarodno uspešne agencije. Do nadaljnjega bo čas in energijo posvečal akrobacijam in košarkarskim vragolijam, z veseljem pa bi sodeloval pri nastajanju reklamnih kampanj za priznane športne znamke. Za svoj uspeh in prepoznavnost ni izkoristil očetovih igralskih genov, ampak svojo višino in prepričljiv videz ter dokončno izpodbil naslov kultnega filma, ki pravi, da belci ne znajo skakati.

