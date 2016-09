Žganje v Grčiji ne prime kot doma

Čeprav sem videl že kar precej sveta in se mi je lepo zdelo marsikje, sem zaljubljen v Slovenijo. Težko bi se navezal na kakšno novo deželo in zadnje čase me vse bolj mika misel na to, da bi si kupil kočo nekje v naših hribih,« svoje skrite želje razkrije nekdanji plesalec Marko Hren. Zase pravi, da je avanturist in zato potovanje redko vnaprej načrtuje: »Po navadi potujem v lastni režiji, le pred desetimi leti, ko smo križarili po Nilu, sem organizacijo in vodenje zaupal turistični agenciji, pa je bilo prav tako odlično.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«