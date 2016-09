Zelo intimno pri Janu doma: Žal mi je, da nimam otrok!

Pogovor na domačem vrtu se je začel z vprašanjem, kje je sploh Janov dom. »To je zelo težko opredeliti. V Škofji Loki živita brat in mama, zato je brez nadaljnjega tam moj dom. Letos pa sem prvič po osemnajstih letih začutil, da sem doma tukaj. Ne sprašujte me po razlogu, ker ga nimam. Zaljubljen sem v obalo in selitev v Strunjan je bila moja najboljša življenjska odločitev. Rad imam tišino, mir, čeprav me prijatelji že zafrkavajo, da imam možgane devetdesetletnika. Nisem upokojenec, le ne navdušujejo me nasilne zabave, razni VIP-sprejemi, pogovori, kje je bil kdo na morju, smučanju. Tega sicer ne preziram, mi je pa dolgčas ob tako površnih razpravah,« pove brez zadržkov in nam razkrije, koliko žensk mu je v njegovi kuhinji pripravilo kosilo. »Samo dve do zdaj sta se sami domislili, da bi mi lahko kaj skuhali, vse ostale čakajo, da jih peljem v restavracijo. Sam nisem ravno spreten za štedilnikom, tudi okolice ne urejam, ampak imam oskrbnika, ki je zadolžen za te stvari. Se pa s prijatelji ob dobri kapljici in resnih pogovorih večkrat usedemo za to mizo in modrujemo. Včasih tudi do poznih ur, ko se odpravim spat, zbujam pa se običajno okoli poldneva. Imam povsem obrnjen bioritem zaradi narave svojega dela,« pove in si prižge cigaro.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«