»Želim si, da bi moja hči spregovorila«

Letošnja tekmovalka šova Kmetija Mirela Rajak je nasmejana, komunikativna in zabavna levinja ter srečno poročena mamica treh otrok, starih 19 mesecev, tri in deset let, ki pa zasebno bije srce parajočo bitko. »Pri srednjem otroku, hčerki, ki je letos julija dopolnila tri leta, smo pred letom in pol začeli opažati znake, ki kažejo na avtizem. Po posvetu z vzgojiteljico, ki je opazila isto kot mi, sva se z možem obrnila na njeno osebno zdravnico, ki je najino deklico napotila na center za avtizem,« nam je zaupala Mirela. Diagnoze po napornem letu sicer še niso dobili, saj triletnico konec leta čaka magnetna resonanca. Zaskrbljena mamica pravi, da je bila njena hči že od rojstva nezahtevna, včasih celo prevec tiha. »Čebljati je začela pri 15 mesecih, shodila pa je pri letu in pol. Danes je vesela in igriva deklica, vcasih težje vodljiva, govora še ni razvila. Po mnenju zdravnikov in specialistov je na ravni razvoja dveletnega otroka,« pripoveduje Mirela, ki se zaveda, da hči na svet gleda drugače kot vrstniki. »Težko je in boli. Kot mati si neizmerno želim, da bi spregovorila, da bi mi lahko povedala, kaj lepega je doživela v vrtcu. A tega ni.«

Začudeni pogledi

Kljub temu so deklico doma sprejeli takšno, kot je, je pa včasih zelo naporno, prizna Mirela. »Ves prosti čas namenim njej, jo učim in spodbujam, a kljub stoodstotni podpori moža in domačih pridejo trenutki, ko imam občutek, da sem v vsem tem popolnoma sama,« skrušeno prizna. V veliko pomoč ji je tudi najstarejši sin, ki nesebično pomaga pri skrbi za mlajšo sestrico. Mirela ob tem razloži, da je za družino včasih že sam obisk trgovine naporen. »Vedno obstaja vprašanje 'Kaj pa če?' in preden se odpravimo od doma, poskušamo predvideti situacije, ki bi jo lahko vznemirile. Nikoli ni isto. Ko je vznemirjena, glasno joka, se trese, brca in ščipa, zato smo kot družina nemalokrat deležni začudenih pogledov in opazk. To so trenutki, ki so za naju z možem izredno težki.« Ljudje ne opazijo žalosti v njunih očeh, velika večina je trdno prepričana, da je njun otrok nevzgojen. »Počasi sva postala imuna na to, saj sva sprejela dejstvo, da je najin otrok poseben. Vso bolečino sva prevzela nase, da bi ji pomagala po najboljših močeh,« pravi mamica. Na koncu še pove, da se je v šov prijavila zato, da pomaga otroku, ne da bi se smilila gledalcem. »Vesela bom vseh nasvetov in nasmehov, saj se nikoli ne bom predala!« je trdno odločena levjesrčna mati.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«