Železnico  zamenjal  za oder

Študijsko leto se je za časa mojega študentskega bivanja na Akademiji igralskih (in drugih) umetnosti, na oddelku za dramsko igro, praviloma končavalo s t. i. produkcijo, z napol javnim nastopom pred komisijo profesorjev in pred drugimi študenti, pa tudi kak radovednež, ki ni bil ravno študent AGRFTV, se je, vsaj tu pa tam, znašel vmes.

In resnično prav poseben čar študija so bile t. i. diplomske predstave. To so pa bile že kar čisto prave oziroma čisto ta zaresne režijsko-igralske kreacije, ki smo jih študentje pripravljali ves semester, tako intenzivno, kot bi pripravljali pravo gledališko predstavo. Tudi kolegice in kolegi iz dramaturškega oddelka so svoje pridodali, vse skupaj pa so, kakopak, budno spremljali naši profesorji. Pa profesorice (takrat jih ni bilo ne vem kako veliko!) tudi.

Na predstavo v Pirniče

Spomini na obe moji (in naši) diplomski predstavi me še dandanašnji navdajajo z mešanimi občutki. S sošolkami in sošolci (Iztok Mlakar, Branko Šturbej, Milan Štefe, Bernarda Oman, Veronika Drolc, Brane Završan, Uroš Maček, Marko Boben, Violeta Tomič, Barbara Hieng, danes poročena Samobor) smo bili pahnjeni v dokaj neprijeten položaj, ko smo morali prvo diplomsko predstavo pripraviti zunaj Ljubljane, čeprav so se praviloma diplomske predstave na ogled dajale ali v Mestnem gledališču ljubljanskem ali pa v ljubljanski Drami (na malem, ne na ta velikem odru!). Mi pa – na žalost – nismo imeli te sreče, saj so nas vodstveni profesorji takratne kadrovske zasedbe AGRFTV poslali v Pirniče, na Oder treh herojev, za režiserja pa smo imeli vražjega Dragana Živadinova. Ta si je za svoje diplomsko delo izbral neko priredbo Shakespearja, ki jo je pripravil nam vsem popolnoma neznani, danes pa mednarodno uveljavljeni hrvaški dramaturg (in dramatik) Vladimir Stojsavljević.

Nabasali smo tako vsak svojo igralsko culico in smo odšli v Pirniče in na naše veliko presenečenje nas je tam, v dvorani, že čakal gospod, ki smo ga vsi zelo dobro poznali, saj je bil zvezda stalnica vseh pomembnejših TV-nadaljevank, z znamenitimi Marodičevimi Malimi oglasi na čelu – gospod Janez Rohaček (ki pa je bil takrat tovariš, saj tituliranje z gospod nekako ni bilo v modi!).



Pomen igralske obrti Janez Rohaček nas ni naučil samo odnosa do ustvarjalnega dela, naučil nas je veliko več. Učil nas je kar sproti in nas je tudi naučil, kako moraš z vsem, kar je v tebi, pripadati delu, ki ga opravljaš, kako moraš nenehno in kar naprej paziti na vse obrtniške segmente svojega dela (izgovorjava, glasnost, ritem, impostacijo glasu, odnos do soigralca in podobno), kako si moraš, preprosto moraš v svojo butasto betico zabiti misel, da je režiser mojster mojstrov, magični vezni člen predstave, človek, ki ima vizijo končne podobe našega skupnega dela. Če jaz ne bi zbral poguma in ne bi šel na avdicijo, bi še dandanašnji recitiral Prešernove nesrečne sonete železniškim tirom.

Režiser je avtoriteta

Ker je bil slavni Janez eden stebrov najstarejše generacije ljubljanske Drame SNG, sem imel srečo, da sem ga poznal že s srečanj v Drami, ko je prihajal in se pogovarjal z mojo taščo, Majdo Potokar, jaz pa sem pridno in tiho na ušesa vlekel vse, kar sta se pogovarjala. Ker pogovarjala sta se pa, tako ali tako, samo o – teatru.

Živadinov nas je že kar takoj lepo posedel za dolgo mizo in naključje je hotelo, da je Janez sedel prav poleg mene. »Tebe že poznam, drugih pa ne!« mi je tiho rekel in pridno začel poslušati režiserja. Janez je bil resnično še stara šola, vzgojen v teatru tako, da je bila zanj režiserjeva avtoriteta nekaj svetega, zato je spoštoval tudi našega golobradega in strahovito zagrizenega Dragana.

V predstavi, ki naj bi jo spravili vkup, mu je bila dodeljena vloga nekega starca, ki skrbi za dvor. Dragan mu jo je ponudil in on jo je brez besed sprejel, ne glede na to, da je bila to sorazmerno majhna (a zelo pomembna) vloga, in ne glede na to, da je vedel, da bo igral z mladimi, še popolnoma neizkušenimi kolegi in kolegicami.

Gorel je za predstavo

»Mladim smo dolžni pomagati, kajti oni bodo nadaljevali naše poslanstvo. Če jih mi ne bomo naučili posla, ja, kdo jih pa bo?!« se je večkrat pridušal. »Bi bila res škoda, če bi žlahtna tradicija slovenskega gledališkega ustvarjanja usahnila. S tem bi usahnil tudi najpomembnejši vrelec slovenstva. Če s slovenskih odrov ne bomo več slišali slovenske, iz igralčevih ust izgovorjene besede, nas ne bo več, ne bo več slovenskega naroda. Ker narod, ki nima svoje gledališke omike, preprosto ni in ne more več biti – narod!«

Tako mi je razlagal, včasih kar med vajami, ko sva se podružila, večkrat pa potem, ko sva jo skupaj mahala proti Ljubljani. Gorel je za našo predstavo, Janez Rohaček. Prvi je znal ves tekst na pamet, pa čeprav je bil že kar precej v letih, nikoli ni zamudil na nobeno skušnjo, vedno je bil pripravljen potegniti, če je le bilo treba, nikoli ni bil slabe volje, nikoli, pa čeprav se je moral tako kot vsi mi vsak dan z avtobusom pripeljati iz Ljubljane, vedno je bil pripravljen na pogovor, poln dobrohotnih nasvetov, nasmejan, igriv in hudomušen, nemalokrat tudi zelo duhovit in smešen, a vedno na neki prav poseben, dostojanstven način.

Znal nam je prisluhniti

Bil je topel človek, Janez Rohaček, ki je znal popolnoma sproščeno in prav nič vzvišeno prisluhniti našim mladostniškim, tako zasebnim kot tudi poklicnim težavam. Te smo praviloma reševali v bližnjem bifeju po vajah, ko smo čakali na avtobus. Janez je sedel za mizo, mi, mladi črički in čričkice, pa smo se posedli okoli njega. In ga poslušali.

Takrat nam je pripovedoval o svojih igralskih, čisto amaterskih začetkih, ko je iz ajzenponskih delavnic hodil gledat takratne legende v ljubljansko Dramo, Levarja, Nablocko, Marijo Vero, in si je, tako čisto na tihem, želel, da bi tudi on lahko enkrat stal na teh deskah, ki pomenijo življenje.

»Če si kaj resnično, globoko in skoraj nepredstavljivo strastno želiš, potem moraš, preprosto moraš to tudi poskusiti. Če jaz ne bi zbral poguma in ne bi šel na avdicijo, bi še dandanašnji recitiral Prešernove nesrečne sonete železniškim tirom. Tako imam to srečo, da sem danes z vami. In mi je lepo. Zelo lepo. A bomo še dva deci?«

In smo ga. Še večkrat po dva. Ker nismo in nismo hoteli domov. Bilo nam je lepo, tam, v tistem zakotnem, vaškem bifejčku, ob vinu in Janezovih pripovedih, ki so postale resničnost, ker jih je on znal povedati tako do konca prepričljivo, kot bi se dogajale zdaj in tu, pred nami.

Tako so minevali naši dnevi, tako so minevale naše noči. V druženju, ki je preraslo v prijateljstvo. Čisto, iskreno, trajno. Radi smo ga imeli, našega Janeza, našega gledališkega dedka in očeta v eni osebi. Ker je znal biti tisto, kar bi moral biti vsak od nas. Človek. Ne več ne manj. Le da je bil on, s svojim posebno žametno globokim glasom, prav poseben – človek!