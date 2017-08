Zelenjave in sadja pridela, da te kap

Igralka Zvezdana Mlakar ima od pomladi precej dela tudi s svojim vrtom na posestvu, kjer prideluje veliko zelenjave, zelišč in sadja. »Letos imam tak vrt, da mi ga marsikdo zavida. Zelenjava kar kipi, imam pa tudi ogromno čudovitih sončnic,« pove ponosno. »Z možem zdaj že dober mesec jeva le zelenjavo in ugotovila sva, da mesa sploh ne pogrešava,« še pristavi. Vsega zdravega pa ji zraste toliko, da sproti ne morejo pojesti. Nekaj zelenjave tako dobijo tudi kokoške, nekaj je razda prijateljem, preostale pridelke pa, praktična, kot je, kar sproti na različne načine shrani tudi za zimske dni. Ribez, slive in maline zamrzne, prav tako naribane bučke. Zeleni fižol gre v slanico, paprike v zamrzovalnik že pečene, pripravi tudi mešanico za sataraš in domačo vegeto. To naredi tako, da korenček, zeleno, peteršilj, kolerabo, luštrek in čebulo naseklja na drobno, nato pa zloži v kozarčke – plast zelenjave, plast soli, na koncu pa zalije z oljem. Gomoljke – kolerabo, krompir, peso, črno redkev in repo ter zelje in jabolka pa shrani kar v zemljanko, kjer ostanejo sveži in jih potem pojedo do pomladi.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«