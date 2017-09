Že pa je noseča

Prideš v lokal in izveš. Kdo, kaj? Kate Middletone. Opa. Eni so pač takšni, ko startajo, se ne morejo ustaviti. Potem nenadoma ugotoviš, da zadeva ni tako nedolžna, kot se zdi. Razprava, kot kaže, že nekaj časa traja in vse podrobnosti niso izčrpane. Za tematiko kraljevih družin je treba biti nekoliko pripravljen. In ne le to, tudi izobražen. Poznati je treba nekoliko več generacij teh družin, s kom so v sorodu, kdo je komu kaj. Skratka, če želimo sodelovati v tovrstni debati, moramo vedeti več, kot vemo o lastni družini, in obvladati vsaj tristo let zgodovine.

Na Švedskem se je rodil Gabriel. To sicer je novica, ampak ko nimaš te novice kam obesiti, je njena informativna in izobraževalna vrednost zate veliko nižja, kot je za tiste, ki so strokovnjaki za področje. Švedska je sinonim za vse drugo kot za kraljevo družino, vendar jo pač imajo. Tako kot imamo mi veliko ljudi, ki vedo veliko o gobah, imajo Švedi kraljevo družino in s tem povezane strokovnjake. Velike medijske hiše v tujini imajo tudi novinarje ali sodelavce, ki jih imenujejo royal experts. Biti strokovnjak za kraljeve družine ni zgolj hobi, ampak veliko več. Kot biti lovec ali gobar.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«