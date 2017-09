Zdaj vemo, kdo je Valerija

Peter Vilfan je prvo ime Kanala A na evropskem prvenstvu v košarki. Iz Istanbula strokovno, čustveno in doživeto prenaša tekme in prinaša dogajanje v Turčiji v slovenske domove. Tako je bilo tudi v četrtfinalu, ko je Slovenija pojedla Latvijo. Vilfan je med tekmo bodril ekipo, predvsem pa je nekaj glasno dejal: »Dajmo, kapetan!« V mislih je imel Gorana Dragića. Tekma se je srečno razpletla, miren, prijeten in sproščen pa je bil tudi Vilfanov zaključek.

39 let sta Vilfanova Valerija in Peter v zakonu.

»Drage gledalke in gledalci, res je lep večer tukaj v Istanbulu, lepa bo zagotovo tudi tale noč. Verjamem, da tudi doma v Sloveniji ali kjer koli že ste, še lepši pa bo jutrišnji 13. september,« je v svojem slogu začel Vilfan, potem pa dodal: »Jutri je 13. september, srečen dan, in zato bom rekel naslednje: Valerija vse najboljše za rojstni dan in vse najboljše vsem tistim, ki ga imate morda jutri!«

Dileme ni – Peter je imel v mislih svojo ženo, s katero sta poročena že 39 let. V zglednem zakonu se jima je rodila hči Anja, ki je bila izvrstna košarkarica, njeno srce je osvojil Makedonec Vlado Ilievski. Peter in Valerija sta ponosna dedek in babica vnukov Jakoba in Luke.