Zdaj je znano, kaj je z Dončićevim gležnjem in njegovim dedkom

Vsem je zastal dih, ko se je v tretji četrtini finalnega obračuna med Slovenijo in Srbijo Luka Dončić poškodoval. Zaradi zvina gležnja ni mogel nadaljevati tekme, na podelitev odličij pa so ga soigralci prinesli.

Ko smo ga videli, kako je zakorakal na novinarsko konferenco po tekmi, pa se je vsem odvalil kamen od srca, saj je bilo že takrat jasno, da z gležnjem očitno ni tako hudo. Kot je v oddaji Dan na Planet TV povedala njegova mama Mirjam Poterbin, je Luka v Madridu že opravil preiskave, ki so pokazale, da ni nič zlomljeno, da gre res za zvin. »Luka pravi, da ni to nič, da bo čez dva ali tri dni že igral. V petek jih že čaka tekma, a dvomim, da mu bodo pustili igrati. Mislim, da bodo bolj previdni,« je povedala.

Razkrila je tudi, kako je z njenim očetom, ki ga je tik pred odhodom v Madrid Luka obiskal v bolnišnici. Pojasnila je, da je njen oče med prvenstvom doživel infarkt in je zato na zdravljenju. Dodala je še, da je bilo srečanje dedka in vnuka izjemno čustveno in polno solz.