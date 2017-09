Zbranost ob Ceci

Oni dan sva s kolegom brzela nekam iz Ljubljane. V avtomobilu se je drla neka pevka, za katero še zdaleč nisem vedel, kdo je. »Sem bolj zbran,« je prijavil znanec in naju suvereno pripeljal do cilja.

Ni jih malo, ki poslušajo glasbo v avtu. Kolikor je ljudi, voznikov, je najbrž tudi načinov poslušanja, pravzaprav stopenj glasnosti. Nekateri imajo radi bučno, drugi malo manj, tretji pa so kot tisti, ki jim pravijo trenirkarji, morda niti ne tipični čefurji, ki vozijo z odprtimi okni, iz avta pa buči glasba. Srbski neojodlarji in neojodlarice so klasika, tako kot na odprto okno naslonjeni komolec …

Kakšna je skrivna moč glasbe in kakšen njen vpliv na človeški um? Kaj se zgodi v možganih človeka, ki posluša ali izvaja glasbo? Znanstveniki v zadnjih letih intenzivno raziskujejo to področje in dobivajo osupljive ugotovitve.



»Človek ima zapleten slušni in živčni aparat s specifično občutljivostjo za glasbeno informacijo,« je pred časom razlagal nevrolog Giuliano Avanzini, ki je prepričan, da poslušanje in skladanje glasbe nedvomno vplivata na naše nagone in čustva.



A se mi vse bolj zdi, da je takih, ki bi poslušali slovensko glasbo v avtomobilih, ko potujejo od točke A do točke B, vedno manj, omenjenih trenirkarjev, ki za avtomobilsko zbranost skrbijo s srbsko Ceco ali dalmatinskimi megahiti, ki jih prepeva Daniela ali njej podobni klapski »fantje z vseh vetrov«, pa vedno več.

Razumljivo, menijo nekateri, saj slovenske glasbe ni. »Nimamo glasbenih uredništev dobrega okusa, uredništev, ki bi bila neodvisna od glasbene industrije,« je slišati. Pa tudi da ravno odsotnost glasbenih urednikov, predvsem na komercialnih radijskih in televizijskih postajah, velikokrat razkriva zvočno podobo teh medijev, ki ne kaže kakovosti in pestrosti slovenske glasbene produkcije.

Zdaj za zbranost za volanom prevladujejo megahiti fantov z vseh jugovetrov. In nemalokrat še sredinec.

In tako končamo v začaranem krogu nenehnega vrtenja in odprtih oken mimovozečih avtomobilov, iz katerih se sliši marsikaj. Včasih tudi Hej, brigade ali državna himna že četrt stoletja in še nekaj čez pokojne Jugoslavije.

Glasba nas čustveno vznemirja, pomirja, spodbuja in nam pomaga pri zbranosti, obenem pa ima zdravilni učinek. O slednjem se je zadnja leta nabralo veliko dokazov. Zdravniki, nevrologi so si enotni, da je glasba del človeške biti in da ni niti ene kulture, v kateri ta ni razvita in cenjena.

Hm, zakaj bi bila torej kultura voznikov izvzeta?

Zakaj nekateri akordi zvenijo otožno, drugi pa prijetno? Zakaj se akord v duru sliši jasno in zveneče, molov pa je turoben in žalosten? Ameriški glasbeni raziskovalec Norman Cook je prepričan, da je rešil uganko človekovega zaznavanja glasbe. Nekoč je bil jedrski fizik, potem se je zapisal psihologiji in danes poučuje informatiko na univerzi Kansai na Japonskem. Z računalniškimi raziskavami je ugotovil, da sta dur in mol nastala iz elementarnih živalskih glasov, in pokazal, kako se nanje različno odzivajo naši možgani. Ko sem se o tem pustil podučiti z znanjem nevropsihologov, mi je vse bolj postajalo jasno, zakaj iz avtomobilov prihaja toliko različnih pesmi, zvokov in različne glasbe.

»Možgani pač pojejo po različnih notah, nekateri v molu, drugi v duru,« so mi pojasnili.

Časi so pač taki. Še takrat, ko so naši glasbeni kritiki in umetnostni teoretiki budni in ko se uredniki radijskih postaj še kar pretvarjajo, da je naša popularna glasba na isti frekvenci s svetovno, študentarija pa je še daleč od tega, da bi zavrgla pozo urbanih progresivcev, je iz vseh avtomobilov mogoče slišati marsikaj – kar pač takrat zapojejo možgani.

Številni ljudje imajo glasbo kot nujo ob delu, ob opravilu. Nekateri imajo raje mir in tišino. Brez glasbe nekateri pač ne morejo, ko se pripravljajo za izpit, ko vozijo avto, ko berejo knjigo (če jo …).



Kolikor ljudi, toliko različnih zvrsti za zbranost.

Zdaj nekateri zatrjujejo, da je najboljša glasba za zbranost (kjer koli in ob katerih koli opravilih) iz videoigric? Ne, ne, nikakor ne gre več za zvok iz znanega tetrisa ali supervodoinštalaterja Maria. Zdaj je hit glasba sodobnih videoigric in slišati je mogoče marsikaj, od izvedb velikih simfoničnih orkestrov do hip-hopa in podobno.

Pri nas pa zvoki priseljenske kulture, hribovska prvobitnost in suburbani lajtmotivi.

Tiste glasbe, ki jo je pred kakimi petimi leti ustvaril glasbenik (in fotograf) Lado Jakša o reki Savi, pa še nisem slišal iz nobenega avta. Takrat je namreč glasbenik v tej zvočni meditaciji združil realne posnetke reke od obeh izvirov do konca njene poti in jim dodal zvoke glasbil, godal, klavirja, pihal, orgel pa tudi pokanje ledu v okljukih, zvok dežja, ki pada na gladino … Zdaj za zbranost za volanom prevladujejo megahiti fantov z vseh jugovetrov. In nemalokrat še sredinec, ki ga pomoli skozi okno zbrani voznik. Za zapik!