Zbogom, Nada! Umrla je dama, ki je osvobodila Slovence

Po težki in zahrbtni bolezni se je poslovila ena izmed bolj pogumnih Slovenk, Nada Krivokapić Črešnik. Z odprtim, predvsem pa zdravim odnosom do spolnosti je podirala tabuje in s prvo trgovino z erotičnimi pripomočki odpirala nova obzorja. Red Shop je bil bistveno več kot le butik z igračkami za odrasle, saj so se k njej na Gornji trg v stari Ljubljani ljudje zatekali po najrazličnejše nasvete. S toplino in strastjo je pomagala vsakomur, ki je zbral pogum in spregovoril o tegobah, povezanih s posteljnimi aktivnostmi. V srca ljudi se je zasidrala s svojim neposrednim pristopom, ko je že iz oči strank ali sogovornikov razbrala, kaj jih muči. Inkontinenca, spolna zavrtost in druge motnje so le nekatere od tem, ki se jim je posvečala priljubljena Korošica. Leta 1990 je bila sploh prva v nekdanji Jugoslaviji z erotično trgovino, nato pa je skozi desetletja raziskovanja in testiranja obogatila svoje znanje o spolnih navadah Slovencev ter jim znala pravilno svetovati. Lotila se je celo zdravljenja neplodnosti s pomočjo spolnosti in nemalo žensk ji je bilo hvaležnih, da so po njeni zaslugi postale mamice. Novica, da je glasna zagovornica zdrave spolnosti potihoma odšla, je pretresla veliko ljudi, ki bodo Nado ohranili v prelepem spominu.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.