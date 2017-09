Zavod manekenke Bernarde Marovt je propadel

Da je lepota minljiva, za najuspešnejšo slovensko manekenko vseh časov Bernardo Marovt preprosto ne velja. Pri sedeminpetdesetih je nekdanja miss Jugoslavije, ki je leta 1983 na izboru za miss sveta postala celo miss fotogeničnosti, videti tako dobro, da so jo menda zadnjič na nekem dogodku zamenjali za šestnajst let mlajšo voditeljico Bernardo Žarn. Pri Marovtovi je bolj kot lepota minljiv biznis, ki ga je junija 2015 odprla v Sloveniji. Zavod Bernie modeli, polno ime pojasnjuje, da gre za zavod za izobraževanje, modo, estetiko, umetnost, kulturo, osebnostno svetovanje, osebnostni razvoj in akademijo za ženske, je pristal v likvidaciji.

Poslovna evidenca Gvin razkriva, da poslovanje zavoda, katerega direktorica je bila lepotica s stalnim naslovom na Ljubnem ob Savinji, kjer je imel sedež tudi zavod, ni bilo posebno donosno, leto 2015 je končalo z 210 evri minusa, lansko leto pa s 703 evri plusa. Iz akta o ustanovitvi je razbrati, da so bile dejavnosti zavoda med drugim organiziranje, vodenje in izvajanje tečajev, delavnic, seminarjev in projektov s področja mode, estetike, umetnosti, kulture, socialnih veščin in vzgojnih vsebin za različne zainteresirane skupine in strokovne javnosti.

Ena od dejavnosti je bila tudi zagotavljanje vsestranske podpore mladim modelom na začetku profesionalne kariere doma in v tujini, še zlasti zagotavljanje mentorstva in strokovnega vodstva, redno spremljanje osebnostnega razvoja, redno spremljanje profesionalnega razvoja in učinkovito promocijo v svetu mode.

Projektno je zavod Bernarde Marovt ozaveščal o pomenu zdravega življenjskega sloga, gre pa za dejavnost, namenjeno laični in strokovni modni javnosti s poudarkom na zdravi prehrani, skrbi za zdravo telo in primerni športni aktivnosti. Projektna dejavnost so bili tudi projekti pomoči mladostnikom, mladim ženskam in ženskam v zrelih letih pri premagovanju sodobnih družbenih izzivov s poudarkom na pozitivnih vrednotah, kot so spoštovanje drugačnosti, sprejemanje in spodbujanje samega sebe, pridobivanje samozavesti in poguma, ohranjanje lastnega in tujega dostojanstva ter spoznavanje lastnega in tujega potenciala.

Zavod Bernarde Marovt – Marovtova se ponaša s titulo najbolj fotografiranega obraza na svetu leta 1983 in top modela Evrope in sveta leto prej – je marca letos dobil likvidacijsko upraviteljico, odvetnico Katarino Nemec.

Razlog za prenehanje je v sklepu okrožnega sodišča v Celju strnjen v naslednje pojasnilo: »Prenehale so potrebe in pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.«