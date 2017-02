Zato je bilo Janu Plestenjaku nerodno

»Jaz sploh ne vem, če sem superuspešen. Superuspešen si, ko si mogoče nekje sam in ne občutiš praznine. Takrat si superuspešen,« je v oddaji Vikend paket na RTV Slovenija voditeljici Bernardi Žarn povedal uspešni slovenski pevec Jan Plestenjak. Med drugim je razkril, da je bil v mladosti bolj »štorast«, tudi prehitro je rasel. Dodaja, da še danes ne zna plesati, zato na odru raje stoji in ima v roki kitaro.

Na vprašanje sovoditelja Jožeta Robežnika, ali drži, da se že več let ni kopal – v morju, pa odgovarja: »Moram reči, da se kakšna tri leta nisem kopal v Strunjanu. V morju sem se, ne pa v Strunjanu, ker so stalno s telefončki začeli slikati in mi je bilo nerodno ... Ne da se mi pa vse leto telovaditi in paziti, kaj jem, da bi ustregel naslovkam na revijah, kjer mora biti vse popolno.«