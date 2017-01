Zastražena slovenska misica: sama ne sme iz hotela

Slovenska miss Universe Lucija Potočnik je zadnje tedne na pripravah za finalni izbor v Manili, ki bo 29. januarja. Tekmovalke so vse od jutra in pozno v noč zasedene, včasih spijo le po uro ali dve. Pred dnevi so spoznale predsednika Filipinov, predstavile so se že v kopalkah in nacionalnih kreacijah. »Dnevi minevajo prehitro. Najraje preživljam čas v pogovorih s sotekmovalkami. Zelo me zanimajo njihove posebne tradicije in navade,« pravi Lucija, ki največ časa prebije s sostanovalko iz Avstralije. Dekleta se morajo držati pravil in so pod strogim nadzorom. »Na nas pazijo tako varnostniki kot gardedame. Nikoli ne smemo same zapustiti sobe ali hotela. Prav tako niso dovoljena srečanja s starši ali drugimi. V teh treh tednih moramo obiskovati vaje, se posvečati intervjujem, fotografiranju in drugim organiziranim aktivnostim,« nam je še zaupala.

