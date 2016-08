Zasledoval kmeta Denisa, posledice so bile usodne

Denis Toplak, zmagovalec prve sezone resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek, je doživel pred kratkim zanimivo izkušnjo. Izvedeli smo, da ga je v času po prvem krogu avdicij do doma zasledoval avtomobil. Ko je Denis ustavil na svojem dvorišču, je k njemu pristopil moški, mu dejal, da je napredoval v drugi krog avdicij in da želi, da mu Denis da kakšen nasvet za naprej in glede tega, kako ravnati, če mu uspe priti do vselitve.

Denis je svoje delo očitno dobro opravil, ker je Denis svojega 'zalezovalca' prepoznal v Samu Esihu. Gre za 48-letnega vegetarijanca iz Ponikve pri Šentjurju, ki si želi z zmago in denarjem rešiti svet.

Sama Esiha lahko najdete na seznamu tekmovalcev.