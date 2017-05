Zaščitite otroke pred šovi!

Kako svobodomiselno dekle z visoko toleranco do golote, seksa pred kamerami in vulgarnih besed je Dolenjka Mirela Lapanović, smo ugotovili že v slovenski različici Velikega brata. Občinstvo jo je na koncu nagradilo z največjim številom glasov in družinski proračun je obogatila za več deset tisoč evrov. S slovesom razuzdanke si je priborila vstopnico za najbolj bizaren šov vseh časov, s katerim se lahko pohvalijo naši južni 'kameradi' iz Srbije, kjer že več let predvajajo program, poln najnižjega verbalnega in fizičnega nasilja. V njem naj bi sodelujočim celo ponujali honorar, če se spustijo v seksualne perverzije pred kamerami in tako še dodatno začinijo razvpito dogajanje med štirimi stenami 'prestižne vile', kot pravijo umetelnemu studijskemu stanovanju. Peto sezono je pred dnevi za vse večne čase zaznamovala prav naša predstavnica, ko se je skoraj do nezavesti opita in po prepričanju zvestih gledalcev celo drogirana zapletla v posilstvo, ki ga za namene čim višje gledanosti niti produkcijska ekipa ni želela preprečiti. O razpletu in sankcijah bodo na koncu, če sploh, odločali organi pregona, saj je policija že začela konkretno preiskovati dogodek, ki spominja na tistega iz mesta Goge.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«