Zarota v Survivorju? Po novem ena manj

Lidija, ki se je že prvi dan na otoku znašla v sporu zaradi njenih spalnih navad , je morala kot prva tekmovalka šova Survivor zapustiti otok na Filipinih.

Pomurka (42) se je že pred glasovanjem večini sotekmovalcev v plemenu Samal zdela preveč šibka, da bi ostala na otoku, in to so tudi enoglasno pokazali. Med prvim plemenskim svetom so odločili, da je prav ona najšibkejši člen, zato je morala vzeti svojo baklo in otok zapustiti.

»Res mi je žal, vendar glede na mojo starost sem jim kar dobro sledila,« je povedala ob odhodu. »Počutim se v redu, eden mora oditi prvi in žal sem to bila jaz.«